والي الجزيرة يشيد باستئناف الدراسة وانتظامها بجامعات الولاية عقب تحرير مدينة مدني مباشرة

أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى زيارته صباح اليوم لجامعة ود مدني الأهلية باستئناف الدراسة وانتظامها بجامعات الولاية عقب تحرير مدينة مدني مباشرة.

معلناً حرص حكومة الولاية على تدريب منسوبيها بالجامعات واعتماد الجامعات مرجعية لقرارات حكومة الولاية.

من جانبه أعلن البروفيسور هاشم محمود بابكر مدير جامعة ود مدني الأهلية استعداد الجامعة لتأهيل وتدريب العاملين بحكومة الولاية، وأن الجامعة بصدد افتتاح كلية التمريض.

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