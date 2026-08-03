أجهزة ومعدات من التأمين الصحي للمستشفيات بالجزيرة

دشن الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة صباح اليوم توزيع حزمة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لصالح مستشفى بابكر محمد أحمد المشرف بمدينة الهلالية بمحلية شرق الجزيرة ضمن مشروع دعم النظام الصحي وإعمار ما دمرته الحرب ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتشخيصية.

من جانبه أكد المدير المكلف لفرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة الدكتور محمد إبراهيم الزبير في تصريح (لسونا) أن دعم المؤسسات الصحية يمثل أولوية في خطة الفرع لإعادة بناء النظام الصحي.

مشيراً إلى استمرار تنفيذ برامج إسناد المستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية بما يعزز جودة الخدمات.

فيما أوضح مدير إدارة الخدمات الصحية المكلف بالفرع الدكتور خير السيد عبد الباقي أن اختيار الأجهزة تم وفق دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للمستشفى.

مؤكداً أن المعدات الجديدة ستسهم في تطوير خدمات الطوارئ والعمليات والمعامل وبنك الدم وستقلل من تحويل المرضى إلى مستشفيات خارج المحلية.

هذا وقد شملت الأجهزة والمعدات جهاز مُركز أكسجين وجهاز تحليل الهرمونات شبه الآلي (Fine Care 113) وثلاجة لبنك الدم وكرسي طبيب أسنان وجهاز تخدير وجهاز تخطيط قلب كهربائي (ECG) وجهاز كي جراحي كهربائي وجهاز موجات فوق صوتية محمول (Ultrasound)، وجهاز تحليل الأملاح (Electrolyte Analyzer)، إضافة إلى طقم جراحة كبرى وهي منظومة متكاملة من شأنها رفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية بالمستشفى.

على صعيد آخر سلّم الصندوق القومي للتأمين الصحي مستشفى مدني التعليمي دفعة جديدة من الأجهزة والمعدات الطبية ضمن برنامج متكامل يستهدف دعم المستشفيات المرجعية وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المرضى والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية لزيادة ثقة المواطنين في المرافق الصحية الحكومية.

سونا