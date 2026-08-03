تدشين توزيع 273,543 ناموسية من اليونسيف للأطفال دون العام والحوامل بالجزيرة

دشنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم بمباني العلاج المجاني بمدني توزيع 273,543 ناموسية مقدمة من منظمة اليونيسف تستهدف الأطفال دون العام والحوامل.

وذلك بمشاركة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة الذي وجه خلال مخاطبته الإحتفال الذي أقيم على شرف المناسبة رسالة للأمهات بضرورة الإهتمام بتحصين الأطفال والحرص على استلام واستخدام الناموسيات بإعتبارها وسيلة مهمة للحماية من الإصابة بالملاريا.

مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج التحصين الموسع.

وعبر عن شكره لمنظمة اليونيسف لدعمها المتواصل لبرامج التحصين وصحة الأطفال.

من جانبه أشار الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض إلى جهود وزارته للحد من مرض الملاريا، مبيناً أن الولاية تشهد خلال هذه الفترة تنفيذ الجولة الثالثة لمكافحة الملاريا، مناشداً الأمهات بضرورة استخدام الناموسيات لحماية أطفالهن من الإصابة بالمرض.

فيما أوضح الأستاذ عبد المطلب محمد نور مدير إدارة التحصين الموسع بالولاية أن توزيع الناموسيات للأطفال دون العام يمثل محوراً مهماً في جهود مكافحة الملاريا والحد من الإصابة بها وسط الأطفال.

مبيناً أن التوزيع سيتم عبر 222 مركزاً ثابتاً و1.534 مركزاً فرعياً إلى جانب الفرق الجوالة، معلناً عن إدخال لقاح الملاريا للأطفال خلال العام الجاري في إطار تعزيز التدخلات الوقائية لمكافحة المرض وحماية الأطفال.

وأكدت الدكتورة إحسان سعيد مسؤولة الصحة بمنظمة اليونيسف بالولاية، أن استخدام الناموسيات للأطفال دون العام يمثل درعاً واقياً من الإصابة بالملاريا. مؤكدة مواصلة اليونيسف دعمها لأطفال ولاية الجزيرة وحمايتهم من الأمراض.

وفي السياق، دعت الدكتورة فاطمة أحمد عبدالله مدير إدارة الصحة الإنجابية الأمهات إلى الحرص على استخدام الناموسيات بصورة صحيحة ومنتظمة لحماية الأطفال والحوامل من الإصابة بالملاريا، وتعزيز جهود الوقاية من المرض.

سونا