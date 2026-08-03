بحث اشكاليات صادر الثروة الحيوانية بكسلا

عقد والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق اليوم اجتماعا مشتركا ضم وزارتي المالية والانتاج والموارد الاقتصادية الى جانب الادارة العامة الولائية للثروة الحيوانية والامن الاقتصادي بحضور مدير الادارة العامة للمحاجر الدكتور محمد الفاتح عثمان بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية.

وذلك بغرض التفاكر حول تدني مستوى تحصيل الرسوم الولائية التي يتم تحصيلها من محجر بيطري كسلا، فضلا عن معالجة الاشكاليات التي تواجه المحجر والاشكاليات التي تعترض عملية صادر المواشي.

واوضح وزير الانتاج والموارد الاقتصادية ان الاجتماع ناقش مسألة تهريب المواشي من الولاية وعبرها دون اوراق رسمية وايجاد الآليات المناسبة لضبط صادر الثروة الحيوانية كما ان الاجتماع امن على دعوة وزير او وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية للولاية للوقوف على اداء محجر بيطري كسلا خاصة تدني حصائل الصادر والاشكايات التي تواجه الوزارة والادارة العامة للثروة الحيوانية والمصدرين بصورة عامة.

من من جانبه اشار ممثل الوزارة الاتحادية الى ان الاجتماع ناقش عددا من المقترحات تمثلت في احكام التنسيق بين حكومة الولاية والوزارة الاتحادية واعداد مذكرة ضافية تتضمن كافة المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع والعمل على تغطية الثغرات الموجودة لتصحيح المسار وزيادة الرسوم الولائية والشروع في قيام مدينة الانتاج الحيواني.

سونا