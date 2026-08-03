تدشين توزيع الكتاب المدرسي للمرحلة الابتدائيه بكسلا

دشن مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف بولاية كسلا، الاستاذ عثمان عمر. اليوم بمخازن الوزارة، توزيع الكتاب المدرسي للمرحلة الابتدائية، بحضور قيادات الوزارة إلى جانب عدد من مديري التعليم بالمحليات.

وأكد عثمان ان تدشين توزيع الكتاب المدرسي للصفين الأول والخامس الابتدائي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى استقرار العام الدراسي، وتوفير المعينات التعليمية التي تسهم في إنجاح العملية التعليمية واستمرارها.

وعبر الوزير عن شكره وتقدير لكل الجهات والأفراد الذين أسهموا في توفير الكتاب المدرسي،

وامتدح الدعم المتواصل الذي يقدمه والي ولاية كسلا،.

واكد ان اهتمام حكومة الولاية بقطاع التعليم أسهم في تعزيز استقرار البيئة التعليمية…

واشاد عثمان بالجهود التي بُذلت في سداد متأخرات مرتبات المعلمين و فروقات السنوات الماضية،

وأوضح الأستاذ أبو القاسم محمد الأمين، مدير المرحلة الابتدائية بالولاية، أن الوزارة دشنت توزيع الكتاب المدرسي المخصص لمحليات الولاية الإحدى عشرة،

وقال أن الكتب تشمل الصفوف من الأول وحتى الخامس الابتدائي، وتنطلق عملية توزيعها إلى جميع المحليات، بما يسهم في توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ مع بداية العام الدراسي.

وأضاف أن الوزارة تأمل أن يشهد العام الدراسي استقراراً رغم الظروف الاستثنائية، وأن ينعم التلاميذ ببيئة تعليمية مستقرة تمكنهم من تحقيق نتائج مشرفة.

وعبر مديرو التعليم بالمحليات عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزارة التربية والتوجيه، ولجميع الإدارات التعليمية بالوزارة، على اهتمامهم بتوفير الكتاب المدرسي في وقت مبكر، مؤكدين أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على العام الدراسي.

سونا