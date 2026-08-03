غابات سنار تواصل في إعمار الغطاء الغابي

اكد مدير غابات ولاية سنار محمد عثمان أبكر مواصلتهم في إعمار الغطاء الغابي بولاية سنار مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الغابات بالتعاون مع القطاع الخاص لإعادة تعمير قطاع الغابات على مستوى الولاية.

جاء ذلك لدى تدشين إعادة إعمار غابة اللكندي بمحلية السوكي اليوم بمساحة 200 فدان .

وقال ان هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة القومية للغابات لإعمار الغابات واستعادة الغطاء الغابي بولاية سنار، في إطار برنامجها القومي لإعادة تأهيل الغابات وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وذلك بتنسيق وإشراف متواصل من رئاسة الهيئة بالمركز وإدارة الولاية مؤكدا ان غابات سنار تتابع وتشرف على هذه البرامج ميدانيا.

فيما أوضح نائب دائرة غابات السوكي السيد عمر أحمد أنه عبر قسم كركوج تم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل غابة اللكندي بمشاركة فاعلة من العاملين ونفير تعمير الغابات مبينا أنه تم تنفيذ معالجات للتربة المتصلبة، وإجراء عمليات الحرث الآلي، إلى جانب مواصلة نثر البذور، في مشهد يجسد روح الفريق والإصرار على إعادة الحياة للغابات المتأثرة.

وتتزامن هذه الجهود الميدانية مع تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية بمختلف أنحاء محلية السوكي، تستهدف رفع الوعي بأهمية المحافظة على الغابات وتعزيز الشراكة المجتمعية في حمايتها وتنميتها، إلى جانب الاستعدادات الجارية لتنظيم احتفالية شجرة الكرامة بالمحلية، بما يعزز قيم التشجير وصون الموارد الطبيعية.

وتؤكد هذه الأنشطة التزام الهيئة القومية للغابات، على المستويين الولائي والمركزي، بمواصلة برامج إعادة إعمار الغابات، وحماية الغطاء الغابي، ودعم جهود التنمية البيئية المستدامة، باعتبار الغابات ركيزة أساسية للأمن البيئي والاقتصادي، وخط الدفاع الأول في مواجهة التصحر والتغيرات المناخية.

سونا