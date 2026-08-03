والي النيل الأبيض يدشن بداية العمل في مستشفى الحوادث والطوارئ بالجبلين

دشن والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، بمدينة الجبلين اليوم، انطلاق الأعمال الفنية والهندسية لتشييد مستشفى الحوادث والطوارئ بمستشفى الجبلين، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الجبلين الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم، وأعضاء لجنة أمن المحلية، ومدير إدارة البنى التحتية بالولاية المهندس أكرم الجزولي، وإدارة المستشفى ومجلس الأمناء وعدد من القيادات التنفيذية و الأهلية.

وترحم الوالي على شهداء معركة الكرامة الذين استشهدوا جراء اعتداءات المليشيا المتمردة على المرافق الخدمية والمدنية من بينها مستشفى الجبلين.

واكد أن إنشاء مستشفى شهداء الجبلين للطوارئ يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بالدولة ممثلة في القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، وأشاد باهتمامهما ومتابعتهما للمشروع.

وأوضح أن المستشفى سيُشيد وفق أحدث المعايير الهندسية ويُزوّد بأجهزة ومعدات وأثاث طبي حديث، واشار إلى أن محلية الجبلين تُعد من المحليات الواعدة اقتصادياً الأمر الذي يتطلب تعزيز بنيتها الصحية والخدمية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية الجبلين أن زيارة الوالي وجدت ترحيباً واسعاً من مواطني المحلية.

وقال إن تدشين المشروع يجسد الوفاء بالوعد الذي قطعه الوالي خلال زيارته السابقة بإنشاء قسم للطوارئ بالمستشفى.

واكد متابعة المحلية لسير التنفيذ حتى اكتمال المشروع.

فيما أوضح المهندس أكرم الجزولي مدير إدارة البنى التحتية بالولاية أن العمل بدأ فعلياً بأعمال الحفريات. مؤكداً استمرار التنفيذ وفق البرنامج الزمني حتى اكتمال المشروع.

و أضاف أن مستشفى الحوادث والطوارئ يمثل إضافة نوعية للخدمات الصحية بمحلية الجبلين نظراً لموقعه الجغرافي والدور الذي سيؤديه في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين بولاية النيل الأبيض.

سونا