قرعة البطولة المدرسية الإفريقية لكرة القدم تجري السحب الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرنس

أعلنت اللجنة الفنية المنظمة للبطولة المدرسية الإفريقية الرابعة لكرة القدم أن مراسم سحب قرعة المنتخبات المدرسية المشاركة في المنافسات القومية ستقام بعد غدٍ الخميس 6 أغسطس، عند الساعة الثانية ظهرًا، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم بالخرطوم.

وأوضحت اللجنة أن مراسم القرعة ستُجرى عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرنس)، بمشاركة ممثلي الولايات.

ودعت اللجنة مديري الأنشطة المدرسية بالولايات المشاركة إلى الالتزام بالدخول إلى قاعة القرعة الافتراضية في الموعد المحدد، عبر الرابط الذي تم إرساله مسبقًا إلى البريد الإلكتروني الخاص بكل ولاية مشاركة.

سونا