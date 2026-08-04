وزير تربية شمال دارفورو: امتحانات الشهادة رسالة للمليشيا بأن التعليم لن يتوقف رغم التحديات

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم المكلف بولاية شمال دارفور، الأستاذ مختار إسماعيل حامد، أن جلوس طلاب الولاية لامتحانات الشهادة الثانوية هذا العام يمثل رسالة للمليشيا المتمردة تؤكد استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم برفقة الأستاذ محمد عبد القادر جلاب مفوض العوض الانساني بالولاية وعدد من قيادات الوزارة، مقر إقامة معلمي الولاية المشاركين في أعمال كنترول امتحانات الشهادة الثانوية (مرحلة الرصد) وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق إعلان النتائج.

واطمأن الوزير على أوضاع المعلمين وسير عمليات الرصد، مشيداً بما يبذلونه من جهود لإنجاز أعمال الكنترول في ظل التحديات الراهنة، مؤكداً أن دورهم يمثل دعامة أساسية لإنجاح الامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

و خلال الزيارة، قدم وزير التربية والتعليم ومفوض العون الإنساني بالولاية مساعدات إنسانية لأعضاء لجنة الكنترول، تقديراً لجهودهم وصمودهم في أداء واجبهم.

وأشار الوزير إلى أن استمرار انعقاد الامتحانات وإنجاز أعمال الكنترول يؤكد أن مسيرة التعليم ستتواصل، مجدداً التزام الوزارة بدعم جميع المعلمين الذين شاركوا في مختلف مراحل أعمال الامتحانات.

من جانبه أكد مفوض العون الإنساني أن المعلمين يمثلون إحدى أولويات المفوضية، تقديراً لدورهم في بناء الأجيال وخدمة الوطن، معلناً استمرار تقديم الدعم لهم وتنظيم زيارات دورية، كما أشاد بجهود الوزارة وأعضاء لجنة الكنترول في إنجاز هذه المهمة الوطنية.

سونا