المدير التنفيذى لمحلية جبرة الشيخ يقف ميدانياً على أوضاع المواطنين والخدمات عقب تحرير المدينة

وقف المدير التنفيذي لمحلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان الأستاذ محمد الضو اليوم برفقة وفد ضم عدد من المسؤولين من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والفنيين على الأوضاع الصحية والخدمية بمدينة جبرة الشيخ عقب تحريرها من المليشيا المتمردة وذلك للتعرف على احتياجات المواطنين ووضع أولويات التدخل العاجل لإعادة الخدمات الأساسية.

ووقف الوفد على الأوضاع البيئية والصحية مما كشف عن تحديات تتطلب تدخلاً عاجلاً خاصة جانب إزالة مخلفات الحرب ومعالجة الآثار البيئية التي قد تتفاقم مع موسم الخريف بما يسهم في حماية المواطنين من المخاطر الصحية.

وأكد المدير التنفيذي أن المحلية شرعت في التنسيق مع وزارة الصحة بالولاية ومفوضية العون الإنساني والهلال الأحمر والكوادر الصحية والمتطوعين لتنفيذ تدخلات عاجلة تشمل الإصحاح البيئي والتعامل مع المخلفات وتحسين الخدمات الصحية بالمدينة.

وفي قطاع المياه أوضح أن التقييم الميداني أظهر خروج معظم محطات المياه عن الخدمة بينما تعمل محطة واحدة بقدرة محدودة لا تلبي احتياجات المواطنين.

مشيراً إلى التواصل مع إدارة مياه الولاية للإسراع في إعادة تأهيل المحطات واستعادة خدمات الإمداد المائي بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن الوفد قدّم التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة على الانتصارات التي تحققت وتحرير مدينة جبرة الشيخ، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين واستقرار الأوضاع بالمدينة.

سونا