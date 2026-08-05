والي نهر النيل يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية.. وإعلانها غدا

اعتمد الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي نهر النيل اليوم؛ نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية، للعام الحالي، بحضور الأستاذ أحمد حامد يس وزير التربية والتوجيه والدكتور محمد حامد الشايقي مدير الإدارة العامة للامتحانات بالولاية.

وأشاد الوالي بالأداء المميز لوزارة التربية والمعلمين، مؤكداً أن “التعليم لا ينتظر” شعار الولاية الذي جعلها الأولى في انطلاقة العام الدراسي، داعيا إلى الحفاظ على تميز الولاية.

من جانبه أعلن وزير التربية أن مؤتمر إعلان النتيجة سيُعقد في الرابعة من عصر غد الخميس، داعياً الأجهزة الإعلامية لتغطية الحدث.

سونا