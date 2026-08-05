مجلس البيئة بالخرطوم يحذر من رمي الأنقاض والنفايات بالميادين العامة وشاطيء النيل

حذرت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم، الأستاذة غادة حسين العوض المواطنين والمقاولين وأصحاب القلابات من الرمي العشوائي للانقاض والنفايات وتفريغ النفايات بصورة عشوائية في الميادين العامة وشاطيء النيل، مبينة أن ذلك يعد مخالفة لقانون حماية وترقية البيئة.

وقالت في تصريحات صحفية اليوم إن كل من يخالف القانون يعرض نفسه للاجراءات القانونية، مناشدة المواطنين التعاون مع الجهات المختصة والابلاغ عن أي مخالفات بيئية.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة المجلس الرامية لمعالجة المواقع المتأثرة وإزالة المظاهر السالبة التي تعيق مجهودات التعافي والإعمار البيئي والوجه الحضاري بولاية الخرطوم.

وتتواصل حملات إزالة الأنقاض والتشوهات البصرية بولاية الخرطوم مع بدء العمل في شارع المطار والمدخل لحديقة المثلث لكوبري الفتيحاب، بجانب مواصلة العمل بشارع عبيد ختم ، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل البيئة الحضرية واستعادة المظهر الحضاري للخرطوم.

سونا