بدء أعمال مؤتمر قضايا التعليم بدلقو

بدأت اليوم بمحلية دلقو بالولاية الشمالية أعمال مؤتمر قضايا التعليم تحت شعار: (التعليم أولا).

خاطب المؤتمر المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالشمالية الاستاذ تجاني ابراهيم مؤكدا اهتمام حكومة الولاية بتوصيات ومخرجات المؤتمر الذي يمثل نموذجا رائدا يمكن تعميمه على جميع محليات الولاية لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية وتعزيز مسيرتها.

واشاد بالنهضة الكبيرة التي شهدتها البيئة المدرسية بمحلية دلقو خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمحلية دلقو الاستاذ مدثر شرف الدين في كلمته النجاحات الكبيرة التي حققتها المحلية في مجال التعليم بفضل تكامل الأدوار بين المجالس التربوية والمعلمين ومديري المدارس وادارات التعليم.

وأكد ان المحلية أولت تحسين البيئة المدرسية الاهتمام المتعاظم ضمن خططها التنموية وبرامج المسؤولية المجتمعية حيث تم افتتاح العديد من المدارس خلال الفترة السابقة.

وأشار الى ان المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى والأفكار للنهوض بقطاع التعليم.

هذا وتقدم خلال جلسات المؤتمر اليوم وغدا مجموعة من أوراق العمل.

سونا