والي الخرطوم يبحث مع شركة نبتة للبترول تقديم خدمات المواد البترولية للمواطن

التقى والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بمكتبه رئيس مجلس إدارة شركة نبتة للبترول السيد محمد إبراهيم العليقي يرافقه عدد من مديري الإدارات العامة بالشركة.

وبحث اللقاء سبل وآليات العمل المشترك بين ولاية الخرطوم وشركة نبتة للبترول بما يسهم في دعم خطط الولاية الرامية إلى إعادة تأهيل المرافق والخدمات الأساسية والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والتعافي الوطني واستعادة الأنشطة الاقتصادية والخدمية في ظل عودة المواطنين الطوعية إلى مناطقهم.

وأكد الوالي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في دعم برامج التنمية وإعادة البناء، مشيراً إلى دور الشركات الوطنية في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

كما شدد على حرص حكومة الولاية على توفير البيئة الملائمة للاستثمار والإنتاج بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء مساهمات شركة نبتة للبترول في دعم جهود الولاية الرامية إلى تهيئة البيئة العامة لاستقبال وعودة المواطنين من خلال الإسهام في استقرار الإمدادات البترولية وتوفير الخدمات المرتبطة بالطاقة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لعودة النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بمختلف محليات الولاية.

كما استعرض الاجتماع خطط تطوير وتأهيل محطات خدمة توزيع المواد البترولية حتى

تواكب التطورات الحديثة من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التقانات الحديثة المعمول بها عالمياً في مجال توزيع غاز الطبخ وذلك من خلال إدخال أنظمة حديثة ومتطورة في عمليات التعبئة والتوزيع وسهولة وصول الخدمة للمواطنين ويعزز مستويات الأمان والسلامة.

رئيس مجلس إدارة شركة نبتة للبترول السيد محمد إبراهيم العليقي أبدى استعداد الشركة لتوسيع مجالات التعاون مع حكومة ولاية الخرطوم مستقبلاً إلى جانب المساهمة في البرامج والمشروعات التي تستهدف إعادة الإعمار والتعافي الوطني، مشيراً إلى أن الشركة تضع ضمن أولوياتها دعم جهود الدولة الرامية إلى استعادة الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

سونا