وزير الشباب والرياضة يلتقي مجموعة مبادرة إعادة مكتبة قصر الشباب والأطفال

استقبل وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم أحمد، بمكتبة قصر الشباب والأطفال اليوم مجموعة من الشباب المتطوعين وخريجي القصر، بحضور مدير القصر الدكتور لؤي عمر بركات، وذلك للتفاكر حول مبادرة إعادة المكتبة إلى سيرتها الأولى واستعادة دورها الثقافي والتنويري.

وأكد الوزير اهتمام وزارة الشباب والرياضة بإحياء المؤسسات الشبابية والثقافية، مشيداً بجهود الشباب المتطوعين وخريجي القصر في دعم المبادرة والمحافظة على إرث القصر الثقافي.

وقال البروفيسور أحمد آدم أحمد : “مكتبة قصر الشباب والأطفال تمثل جزءاً أصيلاً من تاريخ الحركة الشبابية والثقافية في السودان، وسنعمل مع أبنائها والمتطوعين على إعادتها لسيرتها الأولى لتظل منارة للعلم والمعرفة والإبداع، ومقصداً للشباب والأطفال”.

من جانبه أكد مدير قصر الشباب والأطفال الدكتور لؤي عمر بركات، أن المبادرة تجسد روح الانتماء لدى خريجي القصر وشبابه، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين الوزارة وإدارة القصر والمتطوعين سيُسهم في إعادة المكتبة إلى مكانتها الرائدة وتفعيل برامجها الثقافية والمعرفية.

سونا