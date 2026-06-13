حملة ولاية النيل الأبيض تكرم شركاء النجاح وتودع خمسة أفواج من الحجاج العائدين إلى السودان

كرمت حملة ولاية النيل الأبيض لحج العام 1447هـ بمقر الحملة بفندق العليان جراند بمكة المكرمة اليوم شركاء النجاح الذين أسهموا في تقديم الخدمات المتميزة لحجاج الولاية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث شمل التكريم إدارة فندق العليان، ومطعم الإسناد المتميز، وشركة مشارق الماسية، تقديراً لجهودهم الكبيرة وتعاونهم المثمر في خدمة ضيوف الرحمن.

وذلك بحضور رئيس واعضاء الحملة وأمراء الأفواج.

وأكد الأستاذ محمد يوسف سليمان امين امانة الحج والعمرة رئيس الحملة أن هذا التكريم يأتي وفاءً وعرفاناً لكل الجهات والأفراد الذين كان لهم دور بارز في إنجاح برامج الحملة وتوفير الراحة والرعاية للحجاج طوال رحلتهم.

وفي ذات السياق ودعت الحملة خمسة أفواج من حجاج ولاية النيل الأبيض بعد إكمالهم مناسك الحج، حيث غادروا متوجهين إلى السودان عبر الباخرة من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء عثمان دقنة بسواكن، وسط أجواء إيمانية ومشاعر مفعمة بالحمد والشكر لله تعالى على إتمام النسك وتمام العافية.

وقال رئيس الحملة أنه بعد وداع هذه الأفواج يكتمل وصول الحجاج إلى السودان.

ودعا الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين، وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً.

سونا