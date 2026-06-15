الأهلى يُعلن عن التعاقد مع حسين عموتة عقب اجتماع المجلس اليوم

يُعلن مسئولو النادي الأهلي اليوم الإثنين، عن تنصيب المغربي حسين عموتة مديراً فنياً للفريق بعدما وقع المدرب المغربي مساء السبت الماضى على عقود تدريب الأهلي في مقر إقامته بمدينة الرباط المغربية في حضور المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي الذي سافر إلى المغرب صباح الخميس الماضي لإنهاء هذه المهمة.

سر تأجيل الإعلان عن التعاقد مع عموتة

وكان من المتوقع أن يُعلن الأهلي عن تعاقده مع حسين عموتة مساء السبت أو مساء أمس الأحد بعدما تم الانتهاء من جميع الإجراءات وتم التوقيع بشكل رسمي، لكن ظهر اتجاه داخل القلعة الحمراء بتأجيل الإعلان لليوم.

واقترح محمود الخطيب رئيس النادي أن يتم الإعلان عن التعاقد مع عموتة عقب اجتماع مجلس الإدارة المُقرر له السادسة من مساء اليوم الأثنين.

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عموتة يصل القاهرة 26 أو 27 يونيو

على الصعيد ذاته، علم “اليوم السابع” أن حسين عموتة سيصل القاهرة في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري، وتم تحديد يوم 26 أو 27 يونيو بشكل مبدئي لحضور المدرب المغربي إلى القاهرة من أجل تقديمه لوسائل الإعلام وبدأ مهمته مع الفريق بصورة رسمية.

145 ألف دولار راتب شهري لعموتة

ومن المقرر أن يحصل حسين عموتة ومعه مساعديه الأربعة الذين سيصطحبهم معه، على 145 ألف دولار شهرياً بعدما تم الاتفاق بين الأهلي والمدرب المغربي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الذي تم التوقيع عليه مساء أمس، السبت، في مقر إقامة عموتة بمدينة الرباط المغربية.

وقال مصدر في الأهلي أن إجمالي راتب عموتة ومعه المدربين الأربعة (مدرب مساعد ومدرب أحمال بدنية ومدرب تحليل أداء ومدرب حراس مرمى) سيكون 145 ألف دولار شهرياً ولن يزيد عن هذا المبلغ.

عموتة يرفض عروض مغرية

على صعيد متصل، رفض حسين عموتة عروض مُغرية للغاية تلقاها خلال الأيام الماضية من أندية عربية، لرغبته في خوض تجربة تدريب فريق الأهلي رغم أن هذه الأندية عرضت عليه مبالغ أكبر بكثير من عرض الأهلي.

وقال مصدر في الأهلي، أن عموتة تلقى عروض مُغرية للغاية من ليبيا ونادي الشباب السعودي، ووصلت هذه العروض إلى 3 ملايين و800 ألف دولار سنوياً بجانب عرضاً جاداً من الوداد المغربي لكن المدرب المُخضرم فضّل عرض الأهلي.

اليوم السابع