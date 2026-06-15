منتخب مصر يسعى لإعادة كتابة التاريخ أمام بلجيكا الليلة بكأس العالم

عندما تشير عقارب الساعة إلى تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن أولى مبارياته أمام بلجيكا على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم، مكتملا الصفوف وبمعنويات مرتفعة متسلحا بالتاريخ الذى يصب في مصلحة الفراعنة، لذا يسعى منتخب مصر لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم أو التعادل على أقل تقدير.

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استعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا جيدا، حيث خاض المنتخب مباراتين وديتين في معسكره الأخير استعدادا لكأس العالم، وفاز على روسيا بهدف نظيف في المباراة الأولى قبل الخسارة من البرازيل 2-1 في الثانية وظهر بمستوى جيد في المباراتين، ما يجعل طموحاته عالية في هذه النسخة من كأس العالم، حيث يخطط الفراعنة للوصول لأبعد نقطة في البطولة.

عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جلسات مكثفة مع اللاعبين طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نسخة إستثنائية للفراعنة في كأس العالم والذهاب لأبعد نقطة خاصة وأن منتخب مصر لم يتخط الدور الأول طوال مشاركاته السابقة في كأس العالم، كما حرص العميد على شحن اللاعبين نفسيا ومعنويا بعدما قدموا أداء رجوليا طوال الفترة الماضية، بهدف إزالة الرهبة قبل بدء مشوار المونديال حيث قال العميد للاعبين :” لعبنا اسبانيا هناك والبرازيل أعلى مستوى في الكرة مفيش حد تانى ممكن نخاف منه وممكن نكسب أي حد”.

حسام حسن يستقر على طريقة 4-3-3

واستقر حسام حسن علي اللعب بطريقة 4-3-3 على أن يدفع برامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، و3 لاعبين في وسط الملعب للتأمين الدفاعي أمام بلجيكا وهم إمام عاشور ومروان عطية وحمدي فتحي، على أن يعتمد المنتخب علي التحولات الهجومية مستفيدا من سرعات محمد صلاح وعمر مرموش وزيكو الذى يعتبر مفاجأة التشكيل أمام بلجيكا.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بلجيكا هو، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح في الدفاع، وحمدى فتحى وإمام عاشور ومروان عطية في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش وزيكو في الهجوم.

تصريحات قوية لمدرب بلجيكا

في المقابل، أبدى رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا ثقته في قدرة منتخب الشياطين الحمر على تقديم بطولة قوية خلال منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة المقبلة.

وأكد جارسيا في تصريحات صحفية، أن منتخب بلجيكا يمتلك قوة هجومية كبيرة مشيرا إلى أن الفريق يسجل في المتوسط 2 أو 3 أهداف في المباراة الواحدة وهو ما يعكس الأسلوب الهجومي الذي يعتمد عليه الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف مدرب بلجيكا أن المنتخب لم يتعرض لأي خسارة خلال آخر 13 مباراة متتالية كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المواجهتين الأخيرتين لكنه شدد على ضرورة تطوير الجانب الدفاعي للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة.

وأوضح جارسيا أن منتخب بلجيكا سيواصل اللعب بنفس شخصيته الهجومية رغم وجود منتخبات مرشحة بقوة للمنافسة على اللقب مؤكدا أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء فقط بل بما يقدمه اللاعبون داخل الملعب.

واختتم المدير الفني لمنتخب بلجيكا تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه يسعى للعب دور الحصان الأسود في البطولة، مشيرا إلى أن قلة الترشيحات قد تمنح لاعبيه دافعا إضافيا لتحقيق المفاجآت خلال مشوار كأس العالم.

حكم برازيلى للمباراة

ويقود المباراة تحكيميا، البرازيلي رامون أباتي (36 سنة)، ومعه مواطناه دانيلو ماتيس ورفائيا ألفيس (مساعدان)، كيفين أورتيجا من بيرو (حكم رابع) ومواطنه مايكل أوروي (مساعد احتياطي).

إدارة حكم برازيلي لإحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم ستكون الأولى منذ أول ظهور له في النسخة الثانية في إيطاليا 1934، حيث توزعت هوية حكام مباريات الـ 7 بين جنسيات تنتمي إلى دول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا من أوروبا وباراجواي وكولومبيا من أمريكا الجنوبية.

التاريخ ينحاز لمنتخب مصر

والتقى منتخب مصر في السابق مع نظيره بلجيكا 4 مرات وكانت كلها مباريات ودية، ونجح الفراعنة في الفوز 3 مرات، وخسر مرة واحدة فقط.

1990: انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف عن طريق حازم إمام.

2005: انتهت بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة عن طريق عماد متعب هدفين – عمرو ذكي – أحمد عيد عبد الملك.

2018: انتهت بفوز منتخب بلجيكا بثلاثية نظيفة.

2022: انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف – وسجل أهداف الفراعنة مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

اليوم السابع