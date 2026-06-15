دوكو تحت الرقابة.. خطة مصرية لإيقاف سرعة نجم بلجيكا الليلة بالمونديال

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لاختبار صعب أمام بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026 فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، حيث يواجه خط الدفاع المصري تحديًا من العيار الثقيل يتمثل في سرعة ومهارة الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، أحد أبرز أسلحة المنتخب الأوروبي هجوميًا.

سرعة دوكو تهدد مصر.. كيف يتعامل الدفاع في المونديال؟

ويُعد دوكو من أخطر لاعبي بلجيكا في الثلث الأخير من الملعب، نظرًا لقدرته الكبيرة على المراوغة والانطلاقات السريعة في المساحات الضيقة، وهو ما يضع دفاع الفراعنة أمام مهمة معقدة تتطلب تركيزًا عاليًا وتنظيمًا دقيقًا طوال فترات المباراة.

ووفقًا لخطط الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، فإن التعامل مع سرعات دوكو سيكون من خلال تقليص المساحات أمامه مبكرًا، ومنعه من استقبال الكرة في وضعيات مواجهة مباشرة مع المدافعين، مع الاعتماد على الضغط الجماعي وليس الفردي فقط.

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مواجهة خاصة.. دفاع مصر في اختبار السرعة أمام دوكو

كما يدرس الجهاز الفني الدفع بظهير يتمتع بقدرات دفاعية عالية في مواجهة الجناح البلجيكي، مع دعم مستمر من لاعب الوسط المدافع لتضييق الخناق عليه عند التحول الهجومي، خاصة أن دوكو يجيد استغلال أي مساحة في المرتدات السريعة.

ويُركز منتخب مصر أيضًا على الجانب التكتيكي في التحولات الدفاعية، من خلال العودة السريعة بعد فقدان الكرة، لتجنب ترك مساحات خلف الخط الدفاعي قد يستغلها دوكو في الانطلاق نحو المرمى، وهي نقطة تُعد من أخطر نقاط قوة المنتخب البلجيكي.

مصر تستعد لإيقاف دوكو في صدام بلجيكا بالمونديال

كما يعتمد الجهاز الفني على دراسة فيديوهات خاصة لتحركات الجناح البلجيكي، من أجل تحديد أنماط لعبه وتوقع قراراته داخل الملعب، بما يساعد اللاعبين على التعامل معه بشكل أكثر فاعلية خلال المباراة.

وفي المقابل، يدرك المنتخب المصري أن إيقاف خطورة دوكو لا يعني إيقاف بلجيكا بالكامل، لكنه يمثل مفتاحًا مهمًا للحد من خطورة أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومي في الفريق، في مواجهة يُنتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الطرفين.

ويأمل الفراعنة في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة الافتتاحية، رغم قوة المنافس، عبر الانضباط الدفاعي والالتزام التكتيكي، مع محاولة استغلال الفرص المتاحة في الهجمات المرتدة.

اليوم السابع