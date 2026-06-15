منتخب مصر يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت طيب يا كينج»

وجه الحساب الرسمي للمنتخب الوطني عبر فيس بوك، رسالة تهنئة إلى النجم المصري محمد صلاح قائد الفراعنة، بمناسبة عيد ميلاده الـ34، وكتب حساب المنتخب “كل سنة وأنت طيب يا كينج”.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويلتقى منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، نظيره منتخب بلجيكا، فى تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده.. رحلة نجم من نجريج إلى العالمية

ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992 بقرية نجريج بمحافظة الغربية، قبل أن يبدأ رحلته الكروية من الدوري المصري، مرورًا بتجربة احترافية مبكرة في سويسرا مع نادي بازل، والتي كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، حيث لفت الأنظار بقدراته الهجومية وسرعته الكبيرة.

وانتقل صلاح بعدها إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي، قبل أن يخوض تجارب مختلفة في فيورنتينا وروما الإيطاليين، ليصل بعدها إلى ذروة تألقه مع ليفربول الإنجليزي، حيث أصبح أحد أبرز هدافي الفريق في التاريخ الحديث، وقاده للتتويج بعدد من الألقاب الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

عيد ميلاد محمد صلاح.. قصة نجاح أيقونة الكرة المصرية والعالمية

وعلى الصعيد الدولي، يُعد محمد صلاح أحد أهم نجوم منتخب مصر في العصر الحديث، حيث قاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 و2026 بعد غياب طويل، كما لعب دورًا بارزًا في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في أكثر من نسخة، ليصبح أيقونة كروية للجماهير المصرية والعربية.

ويحظى صلاح بشعبية جماهيرية ضخمة في مختلف أنحاء العالم، نظرًا لما يقدمه من أداء ثابت وإنجازات فردية وجماعية، إلى جانب كونه نموذجًا للاعب العربي الذي نجح في الوصول إلى قمة كرة القدم العالمية.

ويستمر النجم المصري في كتابة فصول جديدة من مسيرته مع منتخب مصر الليلة فى مواجهة بلجيكا بضربة البداية فى المونديال، وسط تطلعات جماهيرية لمزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.

اليوم السابع