ميسى يستعد لخوض المباراة رقم 200 مع الأرجنتين من بوابة الجزائر

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبلوغ محطة تاريخية جديدة في مسيرته الدولية، عندما يخوض مباراته رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين، في الرابعة من صباح الأربعاء، في أول ظهور له في كأس العالم أمام منتخب الجزائر.

ميسي يخوض المباراة 200 مع الأرجنتين

وتعود بداية مسيرة ميسي الدولية إلى 17 أغسطس 2005، عندما شارك لأول مرة مع “التانجو” في مباراة ودية أمام المجر انتهت (2-1)، حيث دخل كبديل ولعب 25 دقيقة قبل أن يتلقى بطاقة حمراء في ظهوره الدولي الأول.

ومنذ تلك اللحظة، خاض ميسي 199 مباراة دولية، سجل خلالها 117 هدفًا، وقدم 64 تمريرة حاسمة، بإجمالي 16,380 دقيقة لعب، ونجح في التتويج بأربعة ألقاب كبرى هي: كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس “فيناليسيما” 2022.

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وخلال مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني، مرّ ميسي بمحطات متباينة بين الألم والنجاح، إذ خسر نهائيين متتاليين في كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، قبل أن يعود لاحقًا ليتوّج باللقب مرتين متتاليتين، ويقود الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022، في إنجاز وضعه إلى جانب أساطير الكرة الأرجنتينية مثل ماريو كيمبس ودييجو مارادونا.

وتوزعت مشاركات ميسي الـ200 بشكل لافت، حيث خاض 26 مباراة في كأس العالم عبر خمس نسخ، و39 مباراة في كوبا أمريكا، بينما جاءت النسبة الأكبر من مشاركاته في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية بواقع 72 مباراة، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 14.

وعلى صعيد الأرقام التاريخية للاعبين الدوليين في كرة القدم، لا يتفوق على ميسي سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمتلك 228 مباراة دولية، فيما يأتي الكرواتي لوكا مودريتش في المركز التالي بـ198 مباراة.

اليوم السابع