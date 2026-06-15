الأسطورة التى هزمت الزمن.. 20 عاما من تألق كريستيانو رونالدو فى كأس العالم

على مدار 20 عامًا كاملة، ظل اسم كريستيانو رونالدو حاضرًا في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم، ليكتب واحدة من أكثر القصص استثنائية في تاريخ كأس العالم.

منذ ظهوره الأول في مونديال 2006 بألمانيا وحتى مشاركته الأخيرة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، نجح قائد البرتغال في الحفاظ على مكانته بين نخبة نجوم اللعبة، محققًا أرقامًا قياسية جعلته أحد أبرز لاعبي البطولة عبر تاريخها.

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البداية في مونديال ألمانيا

بدأ رونالدو رحلته المونديالية في نسخة 2006 بألمانيا وهو في الحادية والعشرين من عمره، حيث قاد البرتغال إلى المركز الرابع بعد الوصول إلى نصف النهائي، في أفضل إنجاز للمنتخب البرتغالي خلال مسيرته في كأس العالم الحديثة.

هدف واحد في مونديال جنوب أفريقيا

وفي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، شارك رونالدو بعمر 25 عامًا، وتمكن من تسجيل هدف واحد، لكن مشوار البرتغال توقف عند دور الـ16 بعد الخسارة أمام إسبانيا التي توجت لاحقًا باللقب

خروج سريع في مونديال البرازيل

أما في مونديال 2014 بالبرازيل، فدخل البطولة وهو في التاسعة والعشرين من عمره، إلا أن البرتغال ودعت المنافسات من دور المجموعات في واحدة من أكثر المشاركات إحباطًا للنجم البرتغالي.

أفضل نسخة لرونالدو في مونديال روسيا

وعندما وصل إلى مونديال 2018 في روسيا بعمر 33 عامًا، قدم رونالدو واحدة من أفضل نسخه العالمية، وسجل أربعة أهداف أبرزها الهاتريك التاريخي أمام إسبانيا، لكن البرتغال خرجت من دور الـ16 أمام أوروجواي.

رونالدو في مونديال قطر

وفي كأس العالم 2022 بقطر، شارك بعمر 37 عامًا، وحقق إنجازًا تاريخيًا كأول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من المونديال، بينما وصل المنتخب البرتغالي إلى الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام المغرب.

وخلال خمس مشاركات متتالية بين 2006 و2022، تحول رونالدو من موهبة شابة إلى رمز عالمي لكرة القدم، ليؤكد أن الاستمرارية على أعلى مستوى لمدة عقدين كاملين هي الإنجاز الأصعب والأكثر تميزًا في مسيرته الاستثنائية.

اليوم السابع