محمد صلاح يطارد المجد.. إنجاز تاريخى غير مسبوق ينتظر الفرعون أمام بلجيكا

يلتقى منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، نظيره منتخب بلجيكا، فى تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

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كتابة التاريخ في سياتل

يتطلع قائد المنتخب الوطني النجم محمد صلاح إلى كتابة سطر جديد في سجلات المجد الإنجازات الفريدة، وذلك خلال المواجهة المرتقبة الليلة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل “الملك المصري” المباراة بقمة التركيز والمعنويات العالية لتقديم عرض قوي يسهم في منح الفراعنة نقاط المباراة الثلاث في هذه الموقعة المونديالية الصعبة.

ويطمح صلاح إلى تحقيق إنجاز تاريخي لم يسبقه إليه أي لاعب في تاريخ الكرة المصرية، حيث سيكون في حال نجاحه بهز الشباك البلجيكية الليلة أول لاعب مصري يسجل في نسختين مختلفتين من بطولة كأس العالم، وذلك بعدما نجح سابقاً في إحراز هدفين خلال مشاركته الأخيرة في نسخة مونديال روسيا 2018، مما يمنحه دافعاً إضافياً لإثبات جدارته وقيادة الجيل الحالي نحو أبعد نقطة في المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا عبر شبكة بين سبورتس والتي أعلنت عن امتلاكها حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كأس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران – نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو – 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو – 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو – 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

اليوم السابع