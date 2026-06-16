الزمالك يرفض عروض رحيل شيكو بانزا.. اعرف السبب

رفض مسئولو نادى الزمالك العروض التي تلقاها الأنجولى شيكوبانزا خلال الفترة الأخيرة، لرحيل اللاعب عن القلعة البيضاء في الموسم الجديد، حيث يرتبط شيكو بانزا بعقد مع الأبيض، يستمر حتى نهاية موسم 2028-2029.

ضعف المقابل المادى

جاء رفض الزمالك العرض الذى تلقاه اللاعب، في ظل ضعف المقابل المادى للعرض، والذى يصل إلى 500 الف دولار فقط، وهو ما يراه مسئولو الأبيض غير مناسب لقيمة اللاعب، ولظروف النادى المالية.

عروض شيكوبانزا

ولا يٌعد العرض الليبى هو الأول الذى يتلقاه شيكوبانزا، بل سبق وتلقى عرضا من الإمارات، الشهرالجارى، ولكن العرض قوبل بالرفض من جانب إدارة النادى الأبيض، انتظارا لحل أزمة القيد، والتي تهدد بضم صفقات جديدة، بالإضافة إلى رصد الزمالك مبلغ مالى للموافقة على رحيل أي لاعب.

حل أزمة القيد تحسم مصير اللاعبين

واستقر مجلس الزمالك فى النهاية على الانتظار لبعد حل أزمة القيد من عدمه، ليتم إعداد تقرير من الجهاز الفنى للفريق بقيادة معتمد جمال، لتقييم جميع لاعبى الفريق، والاستقرار فى النهاية على موقف اللاعبين ومن بينهم شيكوبانزا.

اليوم السابع