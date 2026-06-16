الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم أمام الجزائر

يستهل منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة نارية أمام منتخب الجزائر في الرابعة فجر غد الأربعاء على ملعب “أرو هيد” في مدينة “كانساس” بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا.

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ويخوض منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن اللقب عن وسط طموحات كبيرة لمواصلة الهيمنة على الساحة الدولية، مستندًا إلى مشروع فني ناجح بقيادة المدرب ليونيل سكالوني وكوكبة من النجوم يتقدمهم القائد ليونيل ميسي، غير أن مهمة “التانجو” لن تكون سهلة في مجموعة متوازنة تضم الجزائر والنمسا والأردن، حيث تتطلع جميع المنتخبات إلى المنافسة على بطاقتي التأهل للدور التالي:

الأرجنتين ضد الجزائر في كأس العالم 2026

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين والجزائر، باعتبارها واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة. ويسعى حامل اللقب إلى تحقيق بداية قوية وتجنب تكرار سيناريو مونديال قطر 2022، عندما تلقى هزيمة مفاجئة أمام السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة الأولى، قبل أن ينجح في استعادة توازنه والمضي نحو منصة التتويج.

في المقابل، يبدأ المنتخب الجزائري مشواره في كأس العالم بمواجهة صعبة أمام بطل العالم، في أول ظهور له بالبطولة منذ نسخة 2014. ويأمل “الخُضر” في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة معنوية قوية في سباق التأهل من المجموعة.

وتحمل عودة الجزائر إلى المونديال بعد غياب دام 12 عامًا الكثير من الدلالات والطموحات، خاصة بعد خيبة الإخفاق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 عقب الخسارة الدرامية أمام الكاميرون في الدور الفاصل، وهي الذكرى التي لا تزال حاضرة في أذهان الجماهير الجزائرية.

ويعتمد المنتخب الجزائري على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والموهبة، يتقدمهم القائد رياض محرز، إلى جانب محمد عمورة وريان آيت نوري، وهي أسماء تمنح الفريق قدرات هجومية كبيرة، غير أن آمال التأهل قد تتوقف إلى حد كبير على قدرة المنتخب في تحقيق الصلابة الدفاعية والاستقرار التكتيكي، وهما العاملان اللذان افتقدهما الفريق في العديد من الاستحقاقات الكبرى خلال السنوات الماضية.

اليوم السابع