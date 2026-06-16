فراعنة في الملعب والمدرجات.. ظهور مميز للجماهير المصرية في كأس العالم

شهدت مباراة مصر وبلجيكا، والتي جمعتهما في افتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة بالولايات المتحدية الأمريكية وكندا والمكسيك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حضوراً مميزاً للجماهير المصرية، التي ظهرت مرتدية الزي الفرعوني، حيث نشر الحساب الرسمي للمنتخب صوراً مميزة للجماهير.

نتائج الجولة الأولى بمجموعة مصر

حصد كل منتخب نقطة واحدة عقب انتهاء مباراتي الجولة الافتتاحية بالتعادل في مجموعة مصر، حيث تعادلت مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1، بينما انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2.

ترتيب مجموعة مصر

وبعد نهاية الجولة الأولى، تصدرت نيوزيلندا وإيران الترتيب بفارق الأهداف المسجلة، فيما جاءت بلجيكا في المركز الثالث، وحلت مصر في المركز الرابع، رغم تساوي الجميع برصيد نقطة واحدة، ويؤكد هذا الوضع أن حظوظ التأهل ما زالت قائمة لجميع المنتخبات، وأن الجولتين المقبلتين ستكونان حاسمتين في تحديد صاحبي بطاقتي العبور إلى الدور التالي.

مصر تقدم مباراة قوية أمام بلجيكا

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا ومميزًا أمام نظيره البلجيكي، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة، ونجح الفراعنة في فرض أسلوبهم خلال فترات طويلة من اللقاء، وظهر اللاعبون بانضباط تكتيكي كبير وروح قتالية عالية، ليخرج المنتخب بنقطة ثمينة عززت الثقة قبل المواجهات المقبلة، كما نجح الدفاع المصري في الحد من خطورة الهجوم البلجيكي، بينما استغل المنتخب الفرص المتاحة ليؤكد قدرته على مقارعة كبار المنتخبات.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

وينتظر المنتخب المصري مواجهة مهمة في الجولة الثانية أمام منتخب نيوزيلندا تقام في الرابعة فجراً يوم 22 يونيو، في مباراة تمثل فرصة ذهبية لتحقيق الفوز الأول والتقدم في جدول الترتيب، وسيكون تحقيق النقاط الثلاث هدفًا رئيسيًا للفراعنة من أجل الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الـ32، قبل خوض المواجهة الأخيرة في المجموعة أمام إيران.

اليوم السابع