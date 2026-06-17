مصافحة ترامب الحارة والطويلة لبريجيت ماكرون بحضور زوجها تثير الجدل

علق فلوريان فيليبو، زعيم حزب “الوطنيون” الفرنسي، على التحية الطويلة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون.وأعرب فيليبو عن اعتقاده بأن السيدة الفرنسية الأولى، حظيت من ترامب بمصافحة قوية بدلا من زوجها، الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكتب فيليبو على منصة التواصل X: “هذه المرة لم يكن ماكرون من تلقى المصافحة القوية جدا من ترامب، بل بريجيت”.

في الفيديو، ظهر الرئيس الأمريكي وهو يمسك بيد السيدة الأولى لمدة 12 ثانية، محاولا تقريب يدها إليه.

وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة “ذا ديلي بيست” إلى أن تحية ترامب لماكرون نفسه أمام الصحفيين في نهاية الاجتماع الثنائي على هامش قمة مجموعة السبع كانت محرجة.

وذكرت الصحيفة أن “الرئيس ترامب بدا وكأنه لم يبذل جهداً كبيراً في المصافحة، حيث أمسك بيد ماكرون بشكل ضعيف”.

وتتسم العلاقة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الرئيس الفرنسي بالتأرجح المستمر بين الود الدبلوماسي والخلافات العميقة التي تحولت في كثير من الأحيان إلى سجالات علنية وشخصية.

في هذا السجال، يتبنى ترامب سياسة “أمريكا أولا” القائمة على النزعة القومية والحماية الاقتصادية، فيما يحاول ماكرون تمثيل التيار الليبرالي الوسطي والظهور كالمدافع الأول عن وحدة الاتحاد الأوروبي والعولمة.

وتعمد ترامب مرارا إقحام الحياة الشخصية لماكرون في خلافاتهما السياسية، مثل سخريته من “واقعة الطائرة وفيتنام” وعلاقة ماكرون بزوجته بريجيت، (الصفعة عند باب الطائرة) وهو ما اعتبره الرئيس الفرنسي حديثا “غير محترم وغير لائق”.

المصدر: تاس + روسيا اليوم