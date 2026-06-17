أيمن حسين يسطر تاريخاً جديداً للعراق بهدفه في كأس العالم 2026

دخل المهاجم العراقي أيمن حسين تاريخ الكرة العراقية من أوسع أبوابه بعدما أصبح ثاني لاعب يسجل هدفًا لمنتخب العراق في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال مواجهة النرويج في افتتاح مشوار أسود الرافدين بمونديال 2026.

أيمن حسين يدخل تاريخ العراق فى كأس العالم 2026

وسجل أيمن حسين هدف التعادل للعراق في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي أقيمت فجر الأربعاء على ملعب بوسطن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليصبح ثاني لاعب عراقي يهز الشباك في كأس العالم بعد الراحل أحمد راضي، صاحب الهدف التاريخي للعراق في مونديال 1986 بالمكسيك.

العراق تخسر أمام النرويج 4-1 فى كأس العالم 2026

ورغم الإنجاز الشخصي للمهاجم العراقي، تلقى منتخب العراق خسارة أمام النرويج بنتيجة 4-1، وافتتح النجم إيرلينج هالاند التسجيل للمنتخب النرويجي في الدقيقة 29، قبل أن يدرك أيمن حسين التعادل بعد عشر دقائق.

ونجح هالاند في إعادة التقدم لمنتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ثيلو أزجارد الهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم جاء الهدف الرابع عبر النيران الصديقة بعدما سجل أيمن حسين بالخطأ في مرماه خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الهدف، دوون أيمن حسين اسمه في سجلات التاريخ الكروي العراقي، بعدما أعاد أسود الرافدين إلى قائمة الهدافين في كأس العالم للمرة الأولى منذ هدف أحمد راضي قبل أربعة عقود.

اليوم السابع