الأرجنتين ضد الجزائر.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ كأس العالم

نجح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً، متساوياً مع المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه، وذلك خلال المباراة التي جمعت منتخب الأرجنتين بنظيره الجزائري في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد على الجزائر، بعدما سجل أهداف المباراة الثلاثة “هاتريك”، مؤكداً قدرته على صناعة الفارق رغم بلوغه 38 عاماً من العمر، وموجهاً رسالة قوية لكل من شكك في قدراته قبل انطلاق البطولة.

وجاءت أهداف قائد منتخب الأرجنتين في الدقائق 17 و60 و76 من زمن اللقاء، ليمنح حامل اللقب بداية مثالية في رحلة الدفاع عن تتويجه العالمي.

وبهذا الإنجاز، وصل ميسي إلى هدفه السادس عشر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. وقد توزعت أهدافه على مختلف النسخ التي شارك فيها، حيث سجل هدفاً واحداً في نسخة 2006، وغاب عن التسجيل في مونديال 2010، ثم أحرز أربعة أهداف في نسخة 2014، وأضاف هدفاً واحداً في 2018، قبل أن يسجل سبعة أهداف في مونديال قطر 2022، ويضيف ثلاثة أهداف جديدة في نسخة 2026.

ميسي يكتب التاريخ في مباراة الأرجنتين ضد الجزائر

في المقابل، سجل ميروسلاف كلوزه أهدافه الستة عشر على مدار أربع نسخ من البطولة، بواقع خمسة أهداف في مونديال 2002، وخمسة أخرى في نسخة 2006، وأربعة أهداف في 2010، ثم هدفين في نسخة 2014 التي شهدت اعتلاءه صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

كما دخل ميسي سجلات التاريخ من باب آخر، بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل ثلاثية في مباراة واحدة ضمن منافسات كأس العالم، وذلك بعد مرور عشرين عاماً كاملة على تسجيله أول أهدافه في البطولة العالمية.

وعلى مستوى أحداث المباراة، شهد الشوط الأول تكافؤاً نسبياً في الاستحواذ بين المنتخبين، مع أفضلية هجومية واضحة للأرجنتين. وتمكن ميسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة عشرة، بعدما شهدت الدقائق الأولى إلغاء هدف لكل منتخب بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، فرض منتخب الأرجنتين سيطرته بشكل أكبر على مجريات اللعب، ونجح في توسيع الفارق عبر هدفين إضافيين لميسي، ليكمل الهاتريك ويؤمن انتصار منتخب بلاده بثلاثية نظيفة.

وانطلقت المباراة بضغط هجومي مبكر من منتخب الجزائر، في حين حاول المنتخب الأرجنتيني فرض أسلوبه المعتاد في الاستحواذ وبناء الهجمات، وجاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة الرابعة عندما ارتقى لاوتارو مارتينيز لكرة عرضية وسددها برأسه، إلا أن الحارس لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان الذي تابع اللقاء من المدرجات، نجح في التصدي لها، قبل أن يشير الحكم إلى وجود حالة تسلل.

اليوم السابع