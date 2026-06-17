صدام إفريقي لاتيني.. غانا تواجه بنما بحثًا عن الفوز الأول في كأس العالم 2026

يستهل منتخبا غانا وبنما مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026 عندما يلتقيان في الثانية فجر الخميس على ملعب “تورنتو” في كندا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة التي تضم أيضًا منتخبي إنجلترا وكرواتيا.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للمنتخبين، في ظل سعي كل طرف لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة مبكرة في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي من المجموعة التي تبدو متوازنة وقوية.

وتعود غانا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وسط طموحات كبيرة لاستعادة بريقها العالمي وتعويض الخروج من دور المجموعات في نسختي البرازيل 2014 وقطر 2022. وقدم منتخب “النجوم السوداء” مشوارًا مميزًا في التصفيات الأفريقية بعدما تصدر مجموعته عن جدارة، ما عزز آمال جماهيره في تقديم بطولة قوية على الأراضي الأمريكية الشمالية.

في المقابل، يخوض منتخب بنما مشاركته الثانية في تاريخ كأس العالم بعد ظهوره الأول في روسيا 2018، والذي انتهى بخسارته مبارياته الثلاث. لكن المنتخب البنمي يدخل نسخة 2026 بصورة مختلفة، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز منتخبات منطقة الكونكاكاف ونجح في تصدر مجموعته بالتصفيات، ليحجز مقعده في المونديال بثقة كبيرة.

ويسعى المنتخبان إلى حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية عشرة، خاصة أن أي تعثر مبكر قد يصعب المهمة في ظل وجود منتخبي إنجلترا وكرواتيا، المرشحين بقوة للمنافسة على التأهل، مما يجعل مواجهة غانا وبنما بمثابة خطوة مفصلية في مشوار الفريقين نحو الدور المقبل.

اليوم السابع