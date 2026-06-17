ميسى يكتب التاريخ.. 20 عامًا ويوم واحد بين أول وآخر أهدافه فى كأس العالم

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ترسيخ مكانته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعدما سجل الرقم القياسي لأطول فترة زمنية بين أول وآخر هدف للاعب في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمدة بلغت 20 عامًا ويومًا واحدًا.

وبحسب الإحصائية، يمتد سجل أهداف ميسي في كأس العالم من نسخة 2006 وحتى نسخة 2026، ليصبح اللاعب صاحب أطول مسيرة تهديفية في البطولة العالمية، متفوقًا على نخبة من أساطير اللعبة الذين تركوا بصمات خالدة في تاريخ المونديال.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بفارق كبير، بعدما بلغت الفترة الزمنية بين أول وآخر أهدافه في كأس العالم 16 عامًا و164 يومًا، بين نسختي 2006 و2022.

وضمت القائمة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم عبر العصور، أبرزهم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل أهدافه خلال فترة امتدت 12 عامًا و40 يومًا بين عامي 2002 و2014، والدنماركي مايكل لاودروب بفترة بلغت 12 عامًا و19 يومًا بين عامي 1986 و1998.

كما تواجد الألماني أوفي زيلر في القائمة بفترة امتدت 12 عامًا و9 أيام بين عامي 1958 و1970، بينما حل الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا بفترة بلغت 12 عامًا و6 أيام بين عامي 1982 و1994.

ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي حجم الاستمرارية والتميز الذي حافظ عليه ميسي على مدار عقدين كاملين في أكبر محفل كروي عالمي، ليضيف رقمًا تاريخيًا جديدًا إلى سلسلة إنجازاته الفردية والجماعية، ويؤكد مكانته بين أساطير كرة القدم العالمية.

ترتيب أطول فترة زمنية بين أول وآخر هدف في كأس العالم

ليونيل ميسي – 20 عامًا ويوم واحد (2006 – 2026).

كريستيانو رونالدو – 16 عامًا و164 يومًا (2006 – 2022).

ميروسلاف كلوزه – 12 عامًا و40 يومًا (2002 – 2014).

مايكل لاودروب – 12 عامًا و19 يومًا (1986 – 1998).

أوفي زيلر – 12 عامًا و9 أيام (1958 – 1970).

دييجو مارادونا – 12 عامًا و6 أيام (1982 – 1994).

أهداف ميسي في الجزائر

🔔🎥 هاتريك ميسي 🌟 شاهد ملخص فوز الأرجنتين على الجزائر في كأس العالم بثلاثية مقابل لا شيء ⚽ pic.twitter.com/3SbRQEzroZ — EPL World (@EPLworld) June 17, 2026

أحرز أهداف الأرجنتين الأسطورة ليونيل ميسى “هاتريك” فى الدقائق 17 و60 و76 من عمر المباراة، وشهد الشوط الأول إحراز ميسى هدفا فى الدقيقة 8 ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل، كما أحرز منتخب الجزائر هدفا عن طريق إبراهيم مازا فى الدقيقة 13 ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل أيضا، لتنتهى المباراة بفوز الارجنتين بثلاثية نظيفة.

اليوم السابع