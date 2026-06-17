بعقد يمتد حتى 2031.. مانشستر سيتى يحسم ملف التجديد لجيريمى دوكو

كشفت تقارير بلجيكية عن تطورات مثيرة حول مستقبل جيريمي دوكو جناح منتخب بلجيكا، مع فريقه مانشستر سيتي، خاصة أن عقده مع الفريق السماوي ينتهي في 30 يونيو 2028.

ووفقًا لما نشرته شبكة DH les Sports البلجيكية، فإن جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، يستعد لتجديد عقده مع السيتيزنز على المدى الطويل، ومن المتوقع إتمام الصفقة قريبًا.

وأكدت الشبكة أن اللاعب البلجيكي الدولي، الذي انضم إلى السيتي قادمًا من استاد رين في أغسطس 2023، وافق مبدئيًا على عقد يمتد حتى عام 2031، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي.

وقد برز دوكو كخيار هجومي داخل صفوف مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 34 هدفًا في 132 مباراة مع النادي، كما كان أداؤه هذا الموسم مميزًا، حيث سجل 8 أهداف وصنع 14 هدفًا.

وعلى الرغم من اهتمام العديد من الأندية الأوروبية التي لم يُكشف عن أسمائها، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا فضّل البقاء في مانشستر، وتشير مصادر إلى أن السيتي كان خياره الأول طوال فترة المفاوضات.

وسيشمل العقد الجديد للدبابة البليجيكية دوكو أيضًا زيادة كبيرة في راتبه، من 3 ملايين يورو سنويًا كما هو مُقدّر حاليًا.

اليوم السابع