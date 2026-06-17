كأس العالم 2026.. اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية

مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، عاد اسم محمد صلاح ليتصدر المشهد الكروي العالمي، بعدما اختارته شبكة «جيف مي سبورت» البريطانية، كأفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، في إشادة جديدة تضاف إلى السجل الحافل لقائد منتخب مصر قبل خوضه تحدياً جديداً على الساحة المونديالية.

وأكدت الشبكة في تقريرها الصادر حديثًا أن محمد صلاح نجح في صناعة مسيرة استثنائية جعلته يتربع على عرش الكرة المصرية، بعدما شق طريقه نحو النجومية العالمية عبر رحلة احترافية ملهمة بدأت من صفوف المقاولون العرب، مروراً بتجربته مع بازل السويسري، قبل أن يخوض مغامرته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

محمد صلاح يشارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

ورغم تعثره في محطته الأولى بإنجلترا، لم يتراجع النجم المصري محمد صلاح عن حلمه، بل استعاد بريقه في الملاعب الإيطالية مع فيورنتينا وروما، ليعود بعدها إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول ويكتب واحدة من أنجح القصص في تاريخ النادي العريق.

وأشادت الشبكة بما حققه محمد صلاح بقميص ليفربول، حيث تحول إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وتمكن في موسمه الأول من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز 32 هدفاً، قبل أن يقود فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

كما كان محمد صلاح أحد أبرز مهندسي الحقبة الذهبية لليفربول في السنوات الأخيرة، مساهماً بشكل مباشر في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا واستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

ورغم عدم نجاحه في قيادة منتخب مصر إلى لقب كأس الأمم الأفريقية، بعدما اكتفى بالوصافة في نسختي 2017 و2021، فإن مكانته الجماهيرية لم تتأثر، إذ تحول إلى رمز وطني ومصدر فخر للمصريين بفضل ما حققه من نجاحات غير مسبوقة على المستوى العالمي.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح تحمل على مدار سنوات مسئولية كبيرة داخل المنتخب المصري، وكان في العديد من المناسبات اللاعب الأكثر تأثيراً وصاحب الدور الأبرز في قيادة منتخب مصر، الأمر الذي عزز مكانته كأحد أبرز نجوم القارة الأفريقية عبر التاريخ.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن إنجازات محمد صلاح وأرقامه القياسية وتأثيره داخل وخارج الملعب تجعله اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم المصرية، وأحد أهم الأسماء التي تركت بصمة خالدة في تاريخ اللعبة على المستويين العربي والأفريقي.

اليوم السابع