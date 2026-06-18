هاتريك استثنائى يمنح ميسى صدارة هدافى كأس العالم عبر التاريخ.. إنفوجراف

عاد ليونيل ميسي ليؤكد مجدداً أن الأساطير الحقيقية لا تعترف بحدود الزمن، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى انتصار كبير على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة العاشرة من بطولة كأس العالم 2026، في ليلة استثنائية حملت الكثير من الأرقام القياسية واللحظات التاريخية للنجم الأرجنتيني المخضرم.

وقدم قائد منتخب الأرجنتين عرضاً استثنائياً خطف به الأضواء من الجميع، بعدما تكفل بتسجيل أهداف منتخب بلاده الثلاثة، ليقود حامل اللقب إلى انطلاقة مثالية في رحلة الدفاع عن الكأس العالمية، ويؤكد مرة أخرى أنه ما زال قادراً على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية رغم بلوغه الثامنة والثلاثين من عمره.

ميسي أفضل هداف في تاريخ كأس العالم

وفي أجواء جماهيرية حماسية، فرض ميسي نفسه بطلاً للمشهد منذ الدقائق الأولى، حيث أظهر حيوية كبيرة وتحركات مؤثرة وقدرة استثنائية على حسم الفرص، لينهي المباراة بثلاثية تاريخية ألهبت المدرجات وأعادت إلى الأذهان أعظم لحظاته في الملاعب العالمية.

ولم يقتصر تأثير هذه الثلاثية على منح الأرجنتين ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوارها بالمونديال، بل امتد ليشمل كتابة فصل جديد في سجلات البطولة الأكثر شهرة على مستوى العالم، فبفضل أهدافه الثلاثة رفع ميسي رصيده إلى 16 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه، ليصبح شريكاً له في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويعد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة استثنائية امتدت لعقدين كاملين داخل كأس العالم، حيث نجح النجم الأرجنتيني في ترك بصمته عبر أجيال مختلفة من اللاعبين والمنتخبات، محافظاً على حضوره التهديفي وتأثيره الحاسم في أكبر حدث كروي على وجه الأرض.

كما عزز ميسي مكانته كأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بتاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما رفع إجمالي مساهماته التهديفية بين التسجيل والصناعة إلى 24 مساهمة، وهو رقم يعكس حجم تأثيره الهجومي الهائل طوال مسيرته المونديالية، ويؤكد استمراره في تحطيم الأرقام التي ظلت لعقود طويلة عصية على المنافسة.

وحملت هذه الثلاثية قيمة خاصة بالنسبة للنجم الأرجنتيني، إذ تعد أول “هاتريك” يسجله في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، رغم حضوره في ست نسخ مختلفة من البطولة. وبعد سنوات طويلة من التألق وصناعة الأهداف وقيادة منتخب بلاده إلى الإنجازات، نجح أخيراً في إضافة هذا الإنجاز الفردي النادر إلى سجله الحافل بالبطولات والأرقام التاريخية.

وأثبت ميسي خلال المباراة أنه لا يزال يمتلك كل المقومات التي جعلت منه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم؛ رؤية استثنائية للملعب، وقدرة على صناعة الفرص، وحساً تهديفياً حاسماً، فضلاً عن الشخصية القيادية التي منحت زملاءه الثقة طوال مجريات اللقاء.

وبينما احتفلت الجماهير الأرجنتينية بهذا الانتصار الكبير، بدا واضحاً أن ما حدث لم يكن مجرد فوز في مباراة افتتاحية، بل رسالة قوية إلى جميع المنافسين بأن حامل اللقب لا يزال يملك الكثير ليقدمه، وأن قائده التاريخي يواصل كتابة فصول جديدة من المجد الكروي.

لقد كانت ليلة مونديالية استثنائية بكل المقاييس، ليلة اجتمع فيها الانتصار مع الأرقام القياسية والتألق الفردي، ليؤكد ميسي مرة أخرى أن رحلته مع كرة القدم لم تصل إلى نهايتها بعد، وأنه لا يزال قادراً على صناعة التاريخ كلما سنحت له الفرصة، تاركاً وراءه إرثاً يبدو مرشحاً للبقاء طويلاً في ذاكرة كأس العالم والأجيال القادمة.

اليوم السابع