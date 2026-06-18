رياضية

ريال مدريد يعلن رسميًا ضم كوناتى حتى 2030 فى ثالث صفقاته الصيفية

2026/06/18
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي، ضم الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي لدعم دفاع الملكي في الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.
أصدر الريال بيانا كشف خلاله عن ضم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى 2030.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن كوناتي سيحصل على مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو من ريال مدريد، وراتب سنوي يقارب 12 مليون يورو.
ويسعى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى تعزيز خط دفاع ريال مدريد بفضل قوته البدنية الهائلة وسرعته الفائقة في استعادة الكرة.
ويعد إبراهيما كوناتي ثالث صفقات ريال مدريد الإسباني، بعد ضم كل من كوكوريلا مدافع تشيلسي، وبيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي.
أصدر الريال بيانا كشف خلاله عن ضم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى 2030.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن كوناتي سيحصل على مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو من ريال مدريد، وراتب سنوي يقارب 12 مليون يورو.
ويسعى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى تعزيز خط دفاع ريال مدريد بفضل قوته البدنية الهائلة وسرعته الفائقة في استعادة الكرة.
ويعد إبراهيما كوناتي ثالث صفقات ريال مدريد الإسباني، بعد ضم كل من كوكوريلا مدافع تشيلسي، وبيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي.

اليوم السابع

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2026/06/18