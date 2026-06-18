تفويج 1250 سودانياً من القاهرة إلى البلاد ضمن برنامج العودة الطوعية

تواصلت رحلات العودة الطوعية للسودانيين من جمهورية مصر العربية إلى السودان، برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة وتنفيذ لجنة الأمل للعودة الطوعية، حيث تم اليوم تفويج 25 بص من منطقتي عابدين بالقاهرة والمطبعة بالجيزة، على متنها 1250 مواطناً سودانياً عائداً إلى البلاد.

وأكد رئيس لجنة العودة للديار بديوان الزكاة، دكتور الأمين علي عبد القادر، في تصريحات صحفية بموقع المغادرة بمنطقة المطبعة، استمرار عمليات تفويج السودانيين الراغبين في العودة عبر وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك البصات والقطارات والبواخر.

ودعا العائدين إلى الالتزام بالضوابط الخاصة بالأمتعة المسموح بها لتفادي المشكلات الناتجة عن تكدس الأمتعة، مشدداً على أهمية التقيد بإرشادات اللجنة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للعودة الطوعية.

من جانبه، أوضح السكرتير التنفيذي ومدير غرفة العمليات بلجنة الأمل للعودة الطوعية، الأستاذ منتصر عثمان عمر، أن عودة السودانيين إلى بلادهم ترتبط بجهود إعادة إعمار وتأهيل المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مثل الكهرباء والمياه وتنظيم الأسواق.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تنظيم رحلات العودة دعماً لبرامج إعادة الإعمار والاستقرار، وتجسيداً لمعاني التعافي الوطني بعد الانتصارات التي تحققت، مبيناً أن أعداد العائدين تشهد تزايداً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

بدورها، أكدت نائب رئيس لجنة النقل بالعودة الطوعية، الأستاذة نهى محمد إبراهيم، أن العودة إلى الوطن تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، داعية شركات النقل إلى التحلي بالمرونة في التعامل مع العائدين، خاصة فيما يتعلق بالأمتعة، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة دون تجاوزات.

وأشارت إلى الجهود المبذولة لتوفير الخدمات اللازمة للمسافرين بما يحقق راحتهم وسلامتهم أثناء الرحلة، معربة عن تقديرها لمصر حكومةً وشعباً لدورها في استضافة السودانيين المتأثرين بالحرب.

كما أشادت بدور ديوان الزكاة في دعم المواطنين السودانيين المتأثرين بالحرب داخل السودان وخارجه، مثمنةً جهود رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية المهندس محمد وداعة في تسهيل عمليات التفويج وتنظيم الرحلات.

وأضافت أن اللجنة خصصت مقاعد مريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير طاقم طبي مرافق للتعامل مع الحالات المرضية وتقديم الرعاية والخدمات اللازمة للمسافرين طوال الرحلة.

سونا