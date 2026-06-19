لاعب آخر “يهاجر” من ليفربول والوجهة “مفاجئة”

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الخميس، رسميا إتمام ثالث صفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2026.

وأفاد فريق ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، بأنه تعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتيه قادما من ليفربول، بعقد يمتد لأربع سنوات حتى صيف 2030.وكان الفريق الملكي قد تعاقد خلال صيف 2026، مع لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما البرتغالي بيرناردو سيلفا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر وهو نفس الأمر لكوناتيه الذي انتهى عقده مع “الريدز”، ومع الإسباني مارك كوكوريلا ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لست سنوات مقابل 55 مليون يورو، بحسب ما كشفت تقارير في الصحافة الإنجليزية.

روسيا اليوم