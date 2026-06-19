لاعب العنابي يعتذر لمدافع كندا بعد الإصابة الخطيرة فى كأس العالم

شهدت مباراة منتخب العنابي أمام نظيره، كندا 2026، أحداثا كثيرة خاصة إصابة اللاعب الكندي إسماعيل كونيه، حيث خسر منتخبنا الأول لكرة القدم بنتيجة ثقيلة (6-0)، في مواجهته المونديالية الثانية امام المنتخب الكندي على استاد «بي سي بليس» في مدينة فانكوفر الكندية.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم كندا بثلاثية نظيفة، واصل أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللعب مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني، والتي شهدت تدخلًا قويًا من جانب عاصم مادبو، لاعب منتخبنا

وجاءت بداية الشوط الثاني مؤلمة للعنابي، حيث تعرض لضربة جديدة في الدقيقة 54، عندما تلقى لاعبه عاصم مادبو بطاقة حمراء مباشرة هو الآخر، بعد تدخل عنيف ضد لاعب كندا، إسماعيل كونيه، الذي غادر الملعب محمولًا على نقالة تحت تصفيق الجماهير.

وبدت إصابة كونيه خطيرة، حيث ظهرت ساقه وكأنها تعرضت للكسر، فيما وضع لاعبو كندا أيديهم على رؤوسهم، وحاولوا الاشتباك مع مادبو في البداية.

لكن مادبو عبر عن تأثره الشديد بإصابة كونيه، وهو ما جعل لاعبي كندا يتعاطفون معه ويواسونه خلال خروجه من الملعب مطرودًا.

في لفتة إنسانية رائعة، توجه عاصم ماديبو إلى غرف ملابس المنتخب الكندي للاعتذار عن التدخل الذي تسبب في إصابة اللاعب الكندي كونيه بحسب ما أكده المدير الفني الكندي مارش.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الكندي رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة من مونديال 2026، بفارق الأهداف عن الوصيفة، بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة، في المركز الرابع والأخير، خلف البوسنة ثالثة الترتيب.

وسيتوجب على قطر تحقيق الفوز أمام البوسنة والهرسك ، لضمان العبور بشكل كبير إلى الدور التالي، فيما تلتقي كندا مع سويسرا في صراع على الصدارة.

الشرق القطرية