تركيا تقترب من وداع المونديال بعد الخسارة من باراجواي 1- 0

اقترب منتخب تركيا من وداع كأس العالم 2026 ، بعد تلقيه الخسارة الثانية امام باراجواي بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما في المجموعة الرابعة، على ملعب “سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم”، في لقاء حاسم لكلا المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

تركيا ضد باراجواي

تقدم منتخب باراجواي عن طريق جالارزا في الدقيقة 2 من عمر المباراة ، وفي الدقيقة 45+3 يتعرض الميرون لاعب باراجواي للطرد نتيجة تجاوزه ضد احد لاعبي تركيا .

بهذه النتيجة يحتل منتخب باراجواي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط ، فيما يتجمد رصيد تركيا عند النقطة صفر في المركز الرابع.

تشكيل منتخب تركيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

– حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

– خط الدفاع: ميرياح ديميرال – عبد الكريم بردكجي – ميرت مولدور – فيردي كاديوجلو.

– خط الوسط: كريم أكتوركوجلو – هاكان تشالهانوجلو – إسماعيل يوكسيك – أردا جولر.

– خط الهجوم: كينان يلدز – يونس أكجون.

مقاعد بدلاء منتخب تركيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

– ميرت جونوك – ألتاي بايندر – زكي شيليك – كاجلار سويونكو – إرين المالي – أوزان كاباك – صمد أكايدن – صالح أوزكان – أوركون كوكو – كان أيهان – دينيز جول – عرفان كان كافيتشي – باريش ألبير يلماز – أوجوز أيدين – كان أوزون.

تشكيل منتخب بارجواي ضد تركيا في كأس العالم 2026

– حراسة المرمى: أورلاندو جيل.

– خط الدفاع: عمر الدريتي – خوان خوسيه كاسيريس – جونيور ألونسو – جوستافو جوميز.

– خط الوسط: دييجو جوميز – ميجيل ألميرون – أندريس كوبا – ماتياس جالارزا.

– خط الهجوم: خوليو إنسيسو – إيسيدرو بيتا.

مقاعد بدلاء منتخب أوروجواي ضد تركيا في كأس العالم 2026

– جاتيتو فرنانديز – جاستون أولفيرا – جوستافو فيلاسكويز – فابيان بالبوينا – خوسيه كانال – ألكسندرو مايدانا – رامون سوسا – موريسيو – داميان بوباديلا – بريان أوجيدا – جوستافو كاباليرو – أنطونيو سانابريا – أليكس آرسي – أليخاندرو روميرو جامارا – جابرييل أفالوس.

ترتيب مجموعة تركيا في كأس العالم 2026

وتتصدر الولايات المتحدة جدول المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وتأتي أستراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط

اليوم السابع