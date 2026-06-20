علي محمود يتمسك بخطوة الأهلي ويرفض العرض الليبي

رفض علي محمود، لاعب فريق إنبي، العرض المقدم من نادي أهلي طرابلس الليبي، وأبلغ مسؤولي النادي البترولي برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتلقى اللاعب عدة عروض محلية وعربية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه فضل الانضمام إلى القلعة الحمراء، في ظل المفاوضات الجارية بين الأهلي وإنبي لحسم الصفقة.

الأهلي يواصل مفاوضاته مع إنبي لضم على محمود

ويواصل مسئولو الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في إنبي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضم اللاعب، ضمن خطة تدعيم خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد.

ولا تزال هناك فجوة مالية بين الناديين، بعدما حدد إنبي 50 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب، في حين عرض الأهلي 30 مليون جنيه فقط، مع استمرار المحادثات لتقريب وجهات النظر.

تفاصيل خلاف الأهلى وإنبي في صفقة على محمود

كما تشهد المفاوضات خلافًا بشأن البنود التحفيزية، إذ يطالب إنبي بالحصول على 2 مليون جنيه إضافية في حال تتويج الأهلي بأي بطولة طوال مدة العقد، التي يُنتظر أن تمتد إلى 5 سنوات.

في المقابل، يتمسك الأهلي بقصر تلك المزايا على التتويج ببطولة الدوري فقط، وأن تكون خلال الموسم الأول أو أول موسمين من العقد كحد أقصى، بينما يرغب إنبي أيضًا في إدراج حوافز إضافية مرتبطة بعدد مشاركات اللاعب، وكذلك مساهماته التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.

اليوم السابع