بعد إصابة كونيه بكأس العالم وخضوعه لجراحة.. ما هو كسر الشظية

من الشائع حدوث الإصابات أثناء المواجهات الرياضية، خاصة بالرياضات التى تشهد احتكاكات بدنية بين اللاعبين، وهو ما شهدته المباراة التى جمعت بين فريقى كندا وقطر ضمن منافسات كأس العالم، والتى شهدت تعرض إصابة لاعب خط الوسط الكندي إسماعيل كونيه لإصابة خطيرة فى ساقه بعد تعرض كونيه لتدخل قوي من لاعب وسط منتخب قطر عاصم مادبو.

ووفقا لموقع “USA today”، خض كونيه لعملية جراحية ناجحة، لعلاج كسر في عظم الشظية وعظم الساق، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر، حتى يتعافى تماما من إصابته.

ما هو كسر الشظية؟

وفقا لموقع “كليفلاند كلينك”، فإن كسر الشظية هو الاسم الطبي لكسر عظم الساق، حيث تعد الشظية هي إحدى عظمتين في أسفل الساق، إلى جانب عظم قصبة الساق.

تحدث كسور عظم الشظية عادةً بالتزامن مع كسور أخرى في عظام الساق أو الكاحل، وعادةً ما تنتج عن سقوط خطير أو حادث سيارة.

أعراض كسر الشظية

قد تشمل أعراض كسر الشظية ما يلي:

ألم

تورم

تغير لون الجلد أو ظهور الكدمات

نتوء أو تشوه لا يظهر عادةً على ربلة الساق أو أسفل الساق

عدم القدرة على تحريك ساقك

أسباب كسر الشظية

تتسبب الصدمات في معظم الأحيان في كسور عظم الشظية، بما في ذلك:

السقوط من مكان مرتفع

حوادث السيارات

الإصابات الرياضية

أنواع كسر الشظية

كسور الشظية البعيدة: عظم الساق يكون مكسورًا بالقرب من الكاحل .

كسور الشظية القريبة: حدوث الكسر بالقرب من الركبة .

كسور الشظية غير المنزاحة: يحدث الكسر غير المنزاح عندما لا تتحرك أجزاء العظم المكسور من مكانها.

كسور الشظية المنزاحة: هذا يعنى أن قطع العظم قد تحركت بما يكفي لتشكيل فجوة حولها.

علاج كسر الشظية

تشمل علاجات كسر الشظية ما يلي:

التثبيت: بإستخدام جبيرة أو جبس .

التثبيت المغلق: يُستخدم هذا الإجراء للكسور الأقل خطورة التي لا تتطلب جراحة، حيث يقوم الطبيب بتثبيت العظم عن طريق دفع وسحب القطع إلى مكانها من خارج الجسم.

التثبيت الداخلي : يعيد الجراح محاذاة أجزاء العظم إلى مواضعها الصحيحة، ثم يقوم بتثبيت الأجزاء في مكانها ووضع ساقك في جبيرة.

العلاج الطبيعي : قد تحتاج إلى العمل مع أخصائي علاج طبيعي لاستعادة قوتك ومرونتك وقدرتك على الحركة.

كم من الوقت يستغرق التعافي من كسر في عظم الشظية؟

تلتئم معظم كسور الشظية تمامًا في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على مدة التعافي، وقد تستغرق الكسور الأكثر شدة وقتًا أطول.

اليوم السابع