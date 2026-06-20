كشافو ريال مدريد يراقبون المغربى أيوب بوعدي فى كأس العالم

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد الإسبانى أرسلت كشافين لمراقبة أيوب بوعدي لاعب وسط منتخب المغرب ونادى ليل الفرنسي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية

وشارك بوعدي مع منتخب المغرب أمام أسكتلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدف نظيف من توقيع إسماعيل صيباري.

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وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن كشافى نادي ريال مدريد تواجدوا فى مدينة بوسطن الأمريكية الليلة الماضية، لمراقبة أداء اللاعب الشاب أيوب بوعدي عن قرب والمتابعة الدقيقة لتطوره في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد أرسلت كشافيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خصيصًا لمتابعة أيوب بوعدي، حيث يحظى متوسط الميدان الواعد بإعجاب كبير داخل أروقة النادي الإسباني بفضل مستوياته الرائعة ونضجه الكروي الواضح رغم صغر سنه.

ويرغب ريال مدريد في تدعيم خط وسطه بأسماء شابة تمتلك الجودة الفنية والبدنية، ويبدو أن المغربي بوعدى قد فرض نفسه كأحد الخيارات المطروحة بقوة على طاولة التعاقدات الصيفية.

اليوم السابع