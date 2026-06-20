لويس فيجو يدافع عن رونالدو ويشيد بميسي فى المونديال

تحدث النجم البرتغالي لويس فيجو عن الثنائي الأشهر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال و ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين فى كأس العالم 2026.

وأكد النجم البرتغالي لويس فيجو، فى تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، إعجابه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة عن ما قدمه فى المباراة الافتتاحية أمام الجزائر، بعدما سجل ثلاثية تاريخية.

وقال فيجو، “كان من المفاجئ رؤية ميسي يسجل ثلاثة أهداف فى المباراة الأولى، هذا أمر مهم للغاية لأن المباراة الافتتاحية دائمًا ما تكون حاسمة، وأظهر جودته وفاعليته مرة أخرى”.

كما حرص فيجو على الدفاع عن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن حجم الانتقادات يزداد عندما يتعلق الأمر بنجم عالمي بقيمته قائلا، “كريستيانو مختلف فى كل شيء، وحتى في هذا العمر لا يزال يشارك فى كأس العالم، قرار الاعتماد عليه يعود إلى المدرب روبرتو مارتينيز، الذي يعرف جيدًا ما يمكن أن يقدمه رونالدو للفريق من خلال نقاط قوته”.

وفي ختام حديثه، أشاد فيجو بعدد من اللاعبين الذين لفتوا انتباهه خلال البطولة، وأبرزهم كيليان مبابي ومايكل أوليس من فرنسا، بالإضافة إلى فولارين بالوغون من الولايات المتحدة، وإلياس بوادي من المغرب.

اليوم السابع