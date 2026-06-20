أنشيلوتي يعلن جاهزية نيمار للمشاركة مع البرازيل ضد أسكتلندا بكأس العالم

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل ، جاهزية نيمار دا سيلفا للمشاركة للمرة الأولى مع السامبا في بطولة كأس العالم 2026، أمام أسكتلندا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من المونديال.

وقال مدرب البرازيل فلا تصريحات صحفية، عقب الفوز على هايتي بثلاثية نظيفة، “سيواصل نيمار التدريب بشكل فردي، وليس مع المجموعة كاملة أيام الأحد، لكنه سيكون جاهزًا للمشاركة ضد اسكتلندا.”

ويبذل النجم البرازيلي جهدًا كبيرًا في تدريبات البرازيل، لإستعادة لياقته البدنية الكاملة، ويحرص أنشيلوتي على عدم التسرع في إشراكه، لكنه يراه خيارًا مناسبًا لمباراة دور المجموعات المهمة.

ويعد خبر عودة نيمار أنباء سارة لجماهير السامبا، للمنتخب البرازيلي، لأن خبرته وابداعه الهجومي إلى جانب فينيسيوس ورافينيا وإندريك وبقية اللاعبين هو ما يحتاج فريق السيلساو.

ترتيب منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

ورفع منتخب البرازيل رصيده للنقطة 4 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بمونديال 2026، وبفارق الاهداف عن منتخب المغرب، ويقترب من حسم بطاقة الصعود إلى دور الـ 32 من المونديال.

اليوم السابع