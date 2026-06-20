مجموعة مصر.. دوكو يتمسك بمغادرة معسكر بلجيكا لاستقبال طفل جديد

كشفت تقارير صحفية أن جيريمي دوكو لاعب منتخب بلجيكا أخطر الجهاز الفنى للفريق بمغادرة المعسكر خلال الأيام المقبلة من أجل التواجد إلى جانب زوجته أثناء ولادة طفله.

زتتجه الأنظار مساء الأحد إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين بلجيكا وإيران ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في ظل اشتعال المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

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وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن قرار دوكو أثار حالة من الجدل الواسع فى بلجيكا وفرنسا، بعدما أكد اللاعب رغبته فى عدم تفويت هذه اللحظة المهمة قائلًا، “لا ينبغي لأي أب أن يفوّت ذلك”.

وأضافت الصحيفة، أن هناك انقساما بشأن موقف لاعب منتخب بلجيكا، إذ اعتبر البعض أن المشاركة في بطولة كبرى تمثل فرصة استثنائية، مشيرة إلى أن الأب “لا يؤدي دورًا حقيقيًا في لحظة الولادة”.

وكان محمد هانى، لاعب منتخب مصر، قد أجبر جيريمى دوكو نجم منتخب بلجيكا بالتحول إلى الجبهة اليسرى بعدما وجد جميع المساحات أمامه مغلقة فى الجبهة اليمنى بفضل تدخلات هانى، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 – 1 على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026.

اليوم السابع