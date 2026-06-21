“ليحضر ولادة زوجته”.. نجم بلجيكا يثير الجدل برغبته في مغادرة كأس العالم

لم يتردد النجم البلجيكي غيريمي دوكو في إعلان رغبته في مغادرة معسكر “الشياطين الحمر” إذا ما حان موعد ولادة زوجته المتوقع في أوائل يوليو المقبل تزامنا مع أحداث المونديال.

وكان دوكو قد صرح لصحيفة “DH” البلجيكية قائلا: “لا يوجد أب في العالم يود تفويت لحظة كهذه”.

غير أن هذا الموقف قوبل بهجوم حاد وغير متوقع في أروقة الإعلام الفرنسي حيث عبرت المذيعة فرانس بيرون عن دهشتها واستنكارها لقرار دوكو قائلة: “حين تبتسم لك الأقدار للمشاركة في كأس العالم في وقت يوجد فيه مئات اللاعبين المستعدين للقيام بأي شيء ليكونوا مكانك أتترك كل هذا لتشهد ولادة طفلك؟”.

ولم تكتف بيرون بذلك بل أطلقت تصريحات وصفت بالصادمة والمسيئة حين أضافت: “اعذروني لكن الولادة لحظة صعبة، والأب فيها لا نفع له ولا دور فهو مجرد كومبارس أو يؤدي دورا هامشيا لا قيمة له”.

كما قالت: “ستضيع أنت 10 ساعات من وقتك، ستصاب بالإرهاق، وستتعرض لصدمة عاطفية قوية تخرجك تماما من أجواء المونديال وتركيزك في البطولة”.

وشهد البرنامج مشادة كلامية محتدمة بين المذيعة بطل الملاكمة السابق إبراهيم أسلوم، الذي قاطعها متسائلاً: “كيف تزعمين أننا لا نفع لنا؟ مَن الذي سيقدم الدعم والتشجيع للأم في تلك اللحظة؟

وأصر بطل الملاكمة الأسبق على موقفه قائلا: “الطفل هو حياة بأكملها أما كأس العالم فبإمكانك الفوز بها أو خسارتها وبمجرد أن تنتهي تصبح جزءا من الماضي”.

كما ردت “بيرون”: “لكن يا إبراهيم، طفلك سيظل موجودا دائما أما المونديال فلا” وهي الكلمات التي كانت بمثابة العاصفة الكبيرة بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

روسيا اليوم