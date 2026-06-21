اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى أمام الأندية اليوم استعداداً للموسم الجديد

يفتح اتحاد الكرة اليوم الأحد باب القيد الصيفي (فترة الانتقالات الأولى) لموسم 2026-2027 في مصر رسمياً، ويستمر تسجيل القائمة الأولى لجميع المراحل والمسابقات حتى الخميس 16 يوليو 2026.

موعد تسجيل الصفقات الجديدة

وتبدأ عملية تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، حيث تم تحديد مواعيد إغلاقها التفصيلية للمسابقات التي تشهد عقود احتراف لتنتهي في أندية القسم الأول يوم السبت 15 أغسطس 2026، بينما تنتهي لأندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011 يوم الخميس 13 أغسطس 2026، ولأندية القسم الثالث يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفي مسابقات الصالات والكرة النسائية السبت 22 أغسطس 2026.

الزمالك بطل الدوري

وكان نادي الزمالك قد توج ببطولة الدوري عن الموسم الماضي 2025-2026، وذلك بوصوله إلى النقطة 56، فيما حل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

بيراميدز يتوج بكأس مصر

وتوج فريق بيراميدز ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2025-2026، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدفين مقابل هدف، ليحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

المصري يتوج بكأس عاصمة مصر

وحصد النادي المصري بطولة كأس عاصمة مصر، عقب الفوز في المباراة النهائية للبطولة على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، ليعود الفريق البورسعيدي إلى منصات التتويج بعد غياب 28 عاماً، منذ تتويجه بكأس مصر في عام 1998.

اليوم السابع