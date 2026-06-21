الأهلي يفتح باب الرحيل أمام تريزيجيه بعد كأس العالم

فتحت إدارة النادي الأهلي الباب أمام رحيل محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال وصول عروض رسمية وجادة له من أندية خارجية.

النسخه الكاملة

ورغم أن إدارة الأهلي كانت ترفض فكرة التفريط فى تريزيجيه الذي عاد للقلعة الحمراء الصيف الماضي بعد تجربة احتراف طويلة شملت عدة تجارب ناجحة فى إنجلترا وتركيا وقطر، إلا أن الرؤية اختلفت حالياً داخل الإدارة الأهلاوية.

تريزيجيه للبيع

وقالت مصادر في الأهلي، إن النية حالياً داخل النادي تتجه لبيع أي لاعب، خاصة أولئك الذين يتقاضون مبالغ طائلة، وفي مقدمتهم تريزيجيه الذي يحصل على ما يقرب من 130 مليون جنيه سنوياً.

وأوضحت المصادر أن الرؤية الجديدة فى الأهلي منذ تكليف ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بإدارة ملف كرة القدم في النادي، ترى أن ارتفاع عقود تريزيجيه وزيزو تحديداً تسبب فى أزمات كُبرى طوال الموسم الماضي داخل غربة ملابس الفريق بشكل كان له تأثير سلبي على الفريق فخرج من الموسم الماضي بلا أي بطولة.

تخفيض عقود لاعبي الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الأهلي ترغب فى تخفيض عقد تريزيجيه، وهو ما يرفضه اللاعب، لذا بات الرحيل هو الحل الأنسب للطرفين، فالأهلي سيتخلّص من أزمة الراتب الكبير للاعب كما سيستفيد مالياً من وراء بيعه، ولن يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لتريزيجيه الذي سيتسفيد هو الأخر مالياً لأنه سيحصل على راتب أكبر من الذي يتقاضاه في الأهلي حالياً في ظل امتلاكه عروض من الخليج وتحديداً من الإمارات والسعودية وقطر بمليوني دولار أي ما يوزاي 200 مليون جنيه مصري بجانب المكافآت والمزايا الأخرى.

ويرغب تريزيجيه كذلك التخلّص من الضغوط التي عانى منها طوال الموسم الماضي من الجماهير والإعلام حيث تعرض لهجوم من كثيرين وحمّله البعض مسئولية اهتزاز نتائج الفريق وعدم حصوله على أي بطولة طوال الموسم.

الأهلي يترقب عروض رسمية لضم تريزيجيه بعد كأس العالم

ويترقب الأهلي وصول عروض رسمية وجادة لشراء تريزيجيه بعد كأس العالم المُقامة حالياً في أمريكا وكندا والمكسيك، وحال الاتفاق على إحدى هذه العروض سيرحل اللاعب فى الموسم المقبل، وحال عدم الاتفاق سيتم التفاوض مع اللاعب لإيجاد حلول لأزمة تخفيض الراتب.

اليوم السابع