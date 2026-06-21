مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

استقر حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، على استمرار مصطفى شوبير فى حراسة مرمى الفراعنة أمام نيوزيلندا بالجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا فى كأس العالم

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، في الرابعة فجر غد الاثنين، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب نيوزيلندا علي ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

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وتحظى مباراة الغد بأهمية كبرى نظرا لأن الفوز بها سيضمن لمنتخب مصر التأهل للدور الثاني، فضلا عن أن الفوز على نيوزيلندا سيكون تاريخيا حيث سيصبح الفوز الأول للفراعنة فى تاريخ المشاركة فى كأس العالم، حيث لم يسبق لمنتخب مصر تحقيق أي فوز من قبل.

حسام حسن يراهن على مواصلة النتائج الإيجابية في الجولة الثانية

وعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بإغلاق صفحة بلجيكا والإشادة التى نالها المنتخب عقب التعادل الإيجابي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق، وشدد علي ضرورة بذل قصاري جهدهم لتحقيق الفوز اليوم لضمان الصعود وعدم الدخول في “حسبة برما” قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة والأخيرة.

اليوم السابع