جدل في مونديال 2026.. هل “سرق” لاعب باراغواي ساعة الحكم؟

أثارت حادثة “ساعة الحكم” جدلا واسعا خلال مباراة باراغواي وتركيا في كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز باراغواي1-0.

ووفقا لما تم تداوله عبر حساب 23 DERECE على منصة “إكس”، لم يكن الهدف السريع الحدث الوحيد في المباراة، إذ التقطت الكاميرات لقطة لافتة ظهر خلالها النجم ماتياس غالارزا وهو يلتقط ساعة الحكم إيفان بارتون بعد سقوطها على أرض الملعب، قبل أن يضعها في معصمه وسط دهشة المتابعين.

وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل مزاعم تحدثت عن “سرقة الساعة” وإمكانية تعرض اللاعب لعقوبات، إلا أن المعطيات اللاحقة أكدت أن ما حدث لم يتجاوز موقفا عابرا، حيث قام اللاعب بإعادة الساعة لاحقا إلى الحكم دون تسجيل أي مخالفة أو فتح أي تحقيق رسمي.

ورغم الجدل الذي رافق اللقطة، لم تصدر أي جهة رسمية توضيحا بشأن نوع الساعة أو قيمتها، غير أن تقارير تشير إلى أن ساعات الحكام المستخدمة في بطولات كأس العالم تعد من أحدث الأجهزة التقنية في الملاعب، وتصل قيم بعضها إلى أكثر من 5000 دولار، نظرا لارتباطها بأنظمة التحكيم الحديثة.

وتتجاوز وظيفة هذه الساعات مجرد احتساب الوقت، إذ ترتبط بأنظمة تقنية متقدمة تشمل تقنية خط المرمى، وتنبيهات فورية للحكام عبر الاهتزاز، إضافة إلى دعم إدارة الوقت الفعلي للمباراة والتواصل بين طاقم التحكيم داخل الملعب.

كما أصبحت هذه الأجهزة جزءا من منظومة تكنولوجية متكاملة تعتمد عليها بطولات كأس العالم الحديثة، إلى جانب أنظمة الاتصال اللاسلكي والسماعات الذكية التي تساهم في تسريع ودقة القرارات التحكيمية.

وكان غالارزا واصل خطف الأضواء بعدما سجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن بعد 64 ثانية فقط، ليقود باراغواي إلى فوز مهم يعزز حظوظها في المنافسة على التأهل للدور التالي.

روسيا اليوم